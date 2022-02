Stiri pe aceeasi tema

- Mari emotii la meciul Politehnica Timisoara – Petrolul Ploiesti, din etapa 17 a Ligii 2. Nu din cauza spectacolului sportiv, desi suporterii au creat o atmosfera frumoasa la start. In minutul 8 s-a stins subit noctura. Ramasi pe intuneric suporterii au aprins device-urile din dotare. Minutul 14 al meciului…

- Pentru meciul de la Timișoara, contra SSU Poli, confruntare care va debuta la ora 20.00 pe arena Dan Paltinișanu, antrenorul principal al FC Petrolul Ploiești, fost jucator al acestei echipe, Nicolae Constantin, a optat, in absența lui Bart Meijers, suspendat pentru patru cartonașe galbene, și a lui…

- Politehnica Timisoara mai are doar doua zile pana la primul meci oficial din 2022. Alb-violetii „deschid” Liga 2 in compania liderului Petrolul Ploiesti pe „Dan Paltinisanu”. Antrenorul Nicolae Croitoru spera ca elevii sai vor continua parcursul de la finele stagiunii trecute, desi adversarul este unul…

- Jocul alb-violetilor cu prahovenii poate fi considerat un derby al rundei a 17-a. Politehnica Timisoara – Petrolul Ploiesti a fost programat joi, 24 februarie, de la ora 20.00, in nocturna arenei „Dan Paltinisanu”. Meciul va fi televizat. In schimb, Ripensia va debuta in duelurile oficiale din noul…

- CFR Cluj n-a obținut nicio victorie in 2022, iar distanța fața de FCSB s-a tot micșorat in noul an. Diferența putea deveni și mai mica daca roș-albaștrii o invingeau duminica pe FCU Craiova, insa oltenii au facut un meci eroic și au plecat cu un punct de pe Arena Naționala (2-2). Suporterii „feroviarilor”…

- Suporterii formației Betis Sevilla au oferit o scena impresionanta la pauza meciului disputat de favoriții lor cu Real Sociedad, aruncând cu mii de jucari pe teren înaintea Craciunului, relateaza Insider.În timp ce cele doua echipe paraseau terenul, suporterii au început…

- Poli Timișoara intoarce scorul in ultimele minute și invinge cu 2-1 Steaua. Ambele goluri ale banatenilor au venit dupa doua lovituri „sanatoase” cu capul! Penultimul meci al etapei a 15-a a Ligii 2, din penultima runda programata in acest an, s-a jucat la Timișoara, pe stadionul ”Dan Paltinișanu”,…

- CS Universitatea Craiova a anuntat ca suporterii care vor fi în tribune la meciul cu FCSB nu mai trebuie sa paraseasca la pauza Stadionul Ion Oblemenco."Veste excelenta înaintea duelului cu FCSB: suporterii care vor participa la derby-ul din aceasta seara nu mai sunt nevoiti sa…