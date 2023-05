Noaptea Muzeelor 2023 - Dream Drums la Tecuci

Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul de Istorie „Teodor Cincu”, organizeaza sambata, 13 mai 2022, in intervalul orar 19:00 – 23:30 „Noaptea muzeelor 2023”. Evenimentul se va desfașura sub egida Rețelei Naționale a Muzeelor din Romania, iar anul acesta titlul evenimentului este „DREAM DRUMS!” Vor putea fi vizitate expozițiile temporare:…

- Institutul Hispano- Roman și Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” din Tecuci au placerea de a va invita joi, 11 mai 2023, la vernisajul celei de-a treia expoziții organizate artistului Tiberiu Mateescu, intitulata "Amintiri din Viitor". Vernisajul expoziției va avea loc joi, 11 mai 2023, la ora 16:00, la…

- Noaptea Muzeelor 2023, se va desfașura in 28 judete din Romania si doua raioane din Republica Moldova. Noaptea Muzeelor – editia a 19-a va avea loc, pe 13 mai, in muzee din Romania si Republica Moldova si va aduce publicului expozitii, interventii culturale si experimente artistice, proiectii, prezentari,…

- REȘIȚA – Cupa „Asahi” a fost organizata la Sala Polivalenta din Reșița și a reunit la start aproximativ 250 de practicanți ai artelor marțiale! „Am ținut competitia in 2020, inainte de pandemie, dupa aceea am avut o perioada fara activitate competitionala. Acum am incercat sa o reeditam. Au venit aproximativ…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, marti, la Forumul Economic Romania-Polonia, unde participa alaturi de prim-ministrul Republicii Polone, Mateusz Morawiecki ca Polonia a reusit sa treaca prin criza economica din 2008-2009 datorita unei foarte bune si chibzuite proceduri de absorbtie a banilor europeni,…

- NEATENȚIA COSTA… La intrarea in municipiul Barlad, pe DE 581, dinspre Tecuci, doua TIR-uri s-au ciocnit acum jumatate de ora, violent! Unul dintre ele este din Republica Moldova și unul din Romania, cel mai probabil. Nu exista victime, iar momentan circulația pe DE 581 in zona este intrerupta. Polițiștii…

- Prințul Nicolae al Romaniei a efectuat in aceasta saptamana o vizita in județul Suceava in cadrul careia a avut intalniri cu elevi din mai multe licee din județ carora le-a vorbit despre istoria monarhiei in Romania. Prințul și-a facut timp sa viziteze și doua dintre obiectivele turistice de top ale…

- Iesenii vor putea vizita pana pe 8 aprilie, in foaierul de la etajul I al Casei Muzeelor, o expozitie dedicata prozatoarei Hortensia Papadat-Bengescu. Expozitia „Straina Hortensia Papadat-Bengescu" reconstituie traseul biografic al autoarei prin intermediul obiectelor personale, fotografiilor si pasajelor…