Stiri pe aceeasi tema

- America este in fața unui vot crucial, intr-un context dificil pentru intreagul glob. Donald Trump a recunoscut ca nu s-a gandit deocamdata la un discurs de renuntare sau la unul de acceptare.

- Autor: Publicat: 14 Iunie, 2012 - 09:59 Sorin Rosca Stanescu Autentificare pentru a posta comentarii Foarte curios! Mai intai, șeful consilierilor lui Donald Trump anunța o dezvaluire de mari proporții privind actele de corupție ale familiei Biden la București. Dupa care insuși Donald Trump, cu doar…

- Prima dezbatere dintre Donald Trump și Joe Biden, aflați in cursa pentru Casa Alba la alegerile din 3 noiembrie, pare sa fi afectat puternic șansele Președintelui Statelor Unite ale Americii de a fi reales. Biden este cotat acum cu 60% șanse pe Betfair Exchange, conform unui comunicat.Citește…

- Prestigiosul cotidian american The Washington Post si-a declarat, luni, sprijinul pentru candidatul democrat Joe Biden, care se va confrunta in alegerile din 3 noiembrie cu Donald Trump, ''cel mai slab presedinte al timpurilor moderne'', relateaza AFP, citata de Agerpres.Intr-un editorial, ziarul citat…

- Donald Trump ar pierde alegerile prezidențiale daca scrutinul ar fi organizat acum. Noile sondaje CBS News / YouGov arata ca fostul vicepresedinte Joe Biden isi mentine controlul asupra cursei prezidentiale din 2020

- Presedintele american Donald Trump il acuza pe contracandidatul sau in cursa pentru Casa Alba, democratul Joe Biden, ca este controlat din umbra de persoane neprecizate, transmite DPA. 'Este o...

- Membrii familiei lui Donald Trump au stralucit la Convenția Republicana prin intervențiile lor in susținerea lui “Donald” in lupta pentru obținerea unui al doilea mandat la Casa Alba. Daca in prima zi a convenției, luni, Donald Trump și susținatorii sai cei mai ferventi au diabolizat tabara democraților…

- Kamala Harris a acceptat oficial, in a treia seara a Conventiei Nationale Democrate, nominalizarea in rol de candidat la functia de vicepresedinte al Statelor Unite, intrand in cursa pentru Casa Alba alaturi de Joe Biden.