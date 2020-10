Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea Alba a Galeriilor - NAG 2020, editia a XXIV-a, isi asteapta publicul in trei seri consecutive, vineri, sambata si duminica, intre orele 18,00 si 24,00, in 60 de spatii de arta contemporana din Bucuresti. "Un eveniment ca NAG se incapataneaza sa ofere anual o radiografie cat mai onesta a scenei…

- Reprezentanții Asociației K"Arte au transmis miercuri, 30 septembrie, prin intermediul unui comunicat de presa, faptul ca evenimentul Noaptea Alba a Galeriilor revine la Targu Mureș cu o ediție speciala, extinsa pe durata weekend-ului 2 – 4 octombrie, intre orele 18.00 – 00.00. Programul evenimentului:…

- Expoziția Lights on! Fellini’s 8 ½, inaugurata de TIFF in august, la Cluj-Napoca, poate fi vazuta și la București, pana pe 7 noiembrie, la finalul anului centenar Federico Fellini. Vernisajul va avea loc vineri, 2 octombrie, de la ora 19:00, la Galeria Galateca (Str. C.A. Rosetti, nr. 2-4) in cadrul…

- Noaptea Alba a Galeriilor – NAG 2020 va avea loc in acest an in trei seri consecutive, publicul fiind asteptat in spatii de arta contemporana din 11 orase din tara – Bucuresti, Alba Iulia, Brasov, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Medias, Resita, Sibiu, Targu Mures si Timisoara, in weekendul 2 – 4 octombrie,…

- Noaptea Alba a Galeriilor (NAG) 2020 va avea loc in zilele de 2, 3 si 4 octombrie, intre orele 18.00 - 00.00. Galerii de arta contemporana, spatiile alternative, atelierele de artist si centrele culturale isi pot inscrie evenimentele in program pana la data de 20 septembrie, relateaza News.ro.Evenimentul…

- S-A INCHEIAT EDITIA A XVII-A A CONCURSULUI NATIONAL „MESAJUL MEU ANTIDROG” - Agentia Nationala Antidrog (ANA), prin cele 47 de Centre de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog teritoriale, a implementat, in anul școlar 2019-2020, editia a XVII–a a concursului „Mesajul meu antidrog”, cu aceeasi…

- Ediția limitata din 2020 a festivalului dedicat cinefililor cuprinde avanpremiera celui mai nou documentar al regizorului Florin Iepan, „Par” (2020), proiecții cu cel mai premiat film francez al ultimului an, „Mizerabilii” (2019), și cu cel mai cunoscut film maghiar interzis in timpul comunismului,…

- Turneul national „Orgile Romaniei" se incheie pe 9 iulie la Medias si Bucuresti cu doua programe speciale sustinute in paralel de cei doi tineri organisti protagonisti ai evenimentului, Eduard Antal si Vlad Visenescu. Eduard Antal va canta la Biserica evanghelica „Sfanta Margareta" de…