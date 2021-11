Noaptea Albă a Galeriilor NAG#15 va avea loc sâmbătă, online Editia NAG#15 Bucuresti poate fi vizionata exclusiv online, sambata, de la ora 13.00, pe www.noapteagaleriilor.ro si pe pagina de Facebook a evenimentului. Sunt prezentate 48 de spatii din scena bucuresteana de arta contemporana. Publicul va gasi in premiera o varianta online cu caracter documentar a Noptii Albe a Galeriilor, un rezumat al expozitiilor care ar fi participat in mod normal la editia offline a NAG#15, care s-a desfasurat anul acesta doar in orasele care au putut organiza evenimente publice in contextul pandemiei, anunta organizatorii pe Facebook. Evenimentul online NAG#15 Bucuresti… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

