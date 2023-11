Stiri pe aceeasi tema

- Traficul a fost blocat in aceasta seara pe strada Alexandru Marghiloman, dupa producerea unui accident soldat cu trei tineri raniți. ,,Din primele date de la fața locului in timp ce conducea autoturismul pe strada Alexandru Marghiloman catre Șoseaua Brailei, un șofer in varsta de 18 ani, din Buzau,…

- Incendiu devastator, pe Aeroportul Luton, din Marea Britanie. Sute de pasageri sunt blocați in terminale. Toate zborurile de pe Aeroportul Luton din Londra au fost suspendate, iar oamenii au fost rugati sa nu calatoreasca acolo, din cauza unui incendiu de proportii in parcarea terminalului, transmite…

- Campionatul European de fotbal din 2028 va fi gazduit de Marea Britanie și Irlanda. Printre orașele propuse pentru meciuri se numara și Belfast (Irlanda de Nord), Cardiff (Țara Galilor), Dublin (Irlanda), Glasgow (Scoția), Birmingham, Liverpool, Londra, Manchester și Newcastle (Anglia).Marea…

- Regatul Unit a acuzat Rusia ca are in vedere atacarea navelor civile din Marea Neagra folosind mine marine pentru a preveni exportul de cereale ucrainene, transmite AFP. „Informatiile serviciilor(…) sugereaza ca Rusia incearca sa vizeze nave civile care folosesc coridorul umanitar din Ucraina pentru…

- Un soldat al armatei britanice acuzat de terorism este cautat deja doua zile dupa ce a evadat din inchisoarea din Londra. Acesta astepta sa fie judecat pentru acuzatii de terorism a evadat miercuri din inchisoarea din Londra in care era inchis, potrivit anunțului poliției metropolitane.Daniel Abed…