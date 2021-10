„No, gata? No, hai Bolojene!” Asadar, presedintele Iohannis a prelungit criza profunda in care se afla Romania cu o propunere de premier „la misto”. Atata timp cat USR a mers la Cotroceni cu ideea refacerii coalitiei cu PNL, iar ca sef de facto al liberalilor, Iohannis stia ca acestia vor refuza propunerea, e clar ca nominalizarea presedintelui e o cacealama. ... The post „No, gata? No, hai Bolojene!” appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

