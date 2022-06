Stiri pe aceeasi tema

- Nivelurile de dioxid de carbon din atmosfera Terrei au crescut pana la valori care sunt cu peste 50% mai mari decat cele din perioadele preindustriale ale civilizatiei umane, au anuntat vineri oamenii de stiinta de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) din Statele Unite, informeaza…

- Președintrele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca este de acord cu proiectul „legii fugarilor”, pus in dezbatere de Ministerul Justiției. „Nu poți, un sistem intreg, sa incerci sa condamni pe cineva și in momentul in care trebuie sa duci sentința la indeplinire sa nu-l mai gasești acasa”. „Sa vedem forma.…

- Cristian Tudor Popescu spune ca situația actuala și crizele multiple cu care se confrunta lumea se vor inrautați in viitorul apropiat și ca e posibil ca pericolul sa vina și din Statele Unite, unde fostul președinte Donald Trump ar putea caștiga alegerile prezidențiale din 2024, iar republicanii…

- Ucraina ataca dur NATO, spunand ca ramane in pasivitate fața de UE care ia decizii revoluționare, deși mai multe state vestice membre in ambele organizații au ajutat militar și financiar țara aflata sub invazie. Administratia Volodimir Zelenski a acuzat, miercuri, Alianta Nord-Atlantica de pasivitate…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca Occidentul a declanșat o criza economica globala și un val nimicitor de inflație prin decizia de a impune Moscovei cele mai severe sancțiuni din istoria recenta din cauza conflictului din Ucraina, transmit Reuters și CNN . Ordinul lui Putin din 24 februarie…

- Sharon Osbourne, care a inceput saptamana aceasta o noua emisiune pentru TalkTV in Marea Britanie, a declarat intr-un interviu publicat joi de retea ca va zbura inapoi in Statele Unite pentru a avea grija de fostul solist al trupei Black Sabbath, informeaza DPA/TCA, preluat de Agerpres."Am vorbit cu…

- In vreme ce Netflix se gandeste cum sa taxeze account sharing-ul fara creasca si mai mult „hemoragia” de abonati, HBO, unul dintre principalii rivali la nivel global, anunta o crestere impresionanta a numarului de utilizatori. In primele trei luni ale acestui an, impreuna, HBO si HBO Max au ajuns la…