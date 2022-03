Stiri pe aceeasi tema

- In contextul deteriorarii situației de securitate din regiune, cauzata de agresiunea militara ilegala a Federației Ruse impotriva Ucrainei, realizata inclusiv prin utilizarea teritoriului Republicii Belarus, MAE a ridicat nivelul de alerta pentru Republica Belarus la 5/9 (5 din 9).

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a ridicat marti nivelul de alerta pentru Republica Belarus la 5 din 9, „Evitati calatoriile neesentiale!”, de la nivelul de pana acum 3 din 9, „zone sau intervale de timp care pot fi periculoase”, scrie Agerpres . Potrivit unui comunicat al MAE, decizia a fost luata…

- In contextul deteriorarii situației de securitate din regiune, cauzata de agresiunea militara ilegala a Federației Ruse impotriva Ucrainei, realizata inclusiv prin utilizarea teritoriului Republicii Belarus, MAE a ridicat nivelul de alerta pentru Republica Belarus la 5/9 (5 din 9). Fii la…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizeaza: „Evitati calatoriile neesentiale in Belarus!” Decizia a fost luata in contextul deteriorarii situatiei de securitate din regiune, cauzata de agresiunea militara ilegala a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei, realizata inclusiv prin utilizarea teritoriului…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma ca agresiunea rusa contra Ucrainei si noua realitate de securitate definita prin prezenta militara masiva a Federatiei Ruse in Ucraina si in Belarus confirma in modul cel mai elocvent necesitatea si urgenta consolidarii

- Dupa cum este cunoscut, ca urmare a escaladarii conflictului armat din Ucraina, Romania a decis, la 26 februarie 2022, inchiderea spatiului sau aerian pentru toate aeronavele inregistrate in Rusia, ulterior masura fiind adoptata la nivelul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. In aceste conditii,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o informare, sambata, 12 februarie 2022, potrivit careia, in contextul ultimelor evolutii de securitate din proximitatea Ucrainei si din regiunea Marii Negre, a fost ridicat nivelul de alerta pentru Ucraina. MAE precizeaza ca, asa cum a informat public anterior,…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca țara noastra i-a transmis Rusiei ca baza de la Deveselu nu reprezinta o amenințare. De asemenea, ministrul de externe este de parere ca inca mai e timp pentru ca diplomația sa rezolve situația tensionata de la granița Ucrainei cu Rusia, mai ales ca…