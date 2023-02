Nissan şi Renault vor investi 600 de milioane de dolari pentru a produce şase modele noi de automobile în India Constructorii auto japonezi si francezi vor lucra la proiecte de la baza lor din Chennai, transformand-o intr-un hub de export, au spus acestia intr-un comunicat. Cele sase modele, fiecare producator auto fabricand trei, vor fi construite pe platforme comune si vor fi, de asemenea, exportate, au spus acestia. Noile modele vor consta din doua vehicule electrice, primele vehicule electrice care vor fi lansate de producatorii auto din India, si patru vehicule sport utilitare (SUV). Producatorii de automobile au dezvaluit saptamana trecuta detalii despre alianta lor reproiectata si au oferit detalii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acordul, care include si reducerea anuntata anterior a participatiei Renault in Nissan, pentru a echilibra ponderea celor doi parteneri in cadrul aliantei, isi propune sa faca alianta mai libera si mai echilibrata pentru urmatorii 15 ani, a declarat CEO-ul Renault, Luca de Meo. Relatia dezechilibrata…

- Constructorii auto Nissan si Renault au dezvaluit luni detaliile aliantei lor reechilibrate, in cadrul careia producatorul auto japonez s-a angajat sa preia o participatie de pana la 15% din viitoarea divizie de automobile electrice a Renault, denumita Ampere, transmite Reuters. Fii la curent…

- Au fost anunțate primele schimbari in structura alianței Renault-Nissan, iar grupul francez iși va reduce participația in acționariatul companiei nipone cu 28 de puncte procentuale. Companiile vor investi in proiecte cheie in America Latina, in India și in Europa, care vor acoperi trei domenii: piețe,…

- Constructorul japonez de automobile are planuri mari de electrificare pana in 2030. Suzuki se va concentra pe piețe ca Europa, Japonia, India și, poate nu chiar in aceeași masura, pe Africa. Dar sa ramanem la Europa, piața care ne intereseaza pe noi cel mai mult. Pentru clienții de pe Batranul Continent,…

- Potrivit Asociației Constructorilor de Automobile din China, țara asiatica a exportat 3.11 milioane de vehicule in 2022, o creștere de 54% fața de anul precedent. In consecința, China a depașit Germania (2.61 milioane de vehicule) și urca pe locul 2 in topul celor mai mari exportatori de automobile…

- Exporturile de automobile electrice din China s-au dublat in luna noiembrie, atingand o valoare record pentru o singura luna, stimulata in special de faptul ca producatorii euro europeni directioneaza productia spre China, transmite Bloomberg.

- ”Da, a fost aprobat”, a declarat presedintele AvtoVAZ, Maxim Sokolov. Renault si-a vandut pachetul majoritar de actiuni detinut la Avtovaz statului rus, pentru doar o rubla (0,0165 USD), la inceputul acestui an, dar cu o optiune de a-l rascumpara in sase ani. Aceeasi institutie de stat a preluat luna…

- Producatorii chinezi de vehicule electrice (EV) si-au propus sa cucereasca soferii si marile companii din Europa cu mai multe masini accesibile, care vin cu ratinguri de siguranta ridicate acordate de European New Car Assessment Programme (NCAP) si o multime de caracteristici de inalta tehnologie,…