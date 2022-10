Producatorul japonez de automobile isi transfera actiunile de la Nissan Manufacturing Russia LLC companiei ruse de stat NAMI, precizeaza acesta. Prin acest acord, Nissan si-a asigurat dreptul de a rascumpara afacerea in sase ani, anunta Ministerul rus al Industriei si Comertului. Nissan devine astfel ultima companie importanta care paraseste Rusia, dupa ce Moscova a trimis mii de militari sa invadeze Ucraina, la 24 februarie. Compania japoneza urmeaza astfel exemplul actionarului sau principal, compania franceza Renault, care si-a vandut in mai, unui investitor, participatia majoritara in compania…