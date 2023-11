Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 80 de localitati au fost afectate de vremea rea din week-end, cand primele ninsori, temperaturile scazute si vantul puternic au produs efecte in judetele Arges, Bihor, Braila, Buzau, Calarasi, Caras Severin, Constanta, Dolj, Galati, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Prahova, Suceava, Teleorman, Tulcea,…

- De la primele ore ale zilei de sambata ploua și ninge in toata Romania. La București, ploaia nu s-a oprit de vineri noapte, ingreunand traficul rutier, iar in unele zone din țara, mai multe mașini au ramas blocate pe drumurile acoperite de zapada.Aproape jumatate din țara se afla astazi, 18 noiembrie,…

- Mijlocul lunii noiembrie aduce viscol și ninsori in jumatate de tara. Meteorologii au emis doua coduri, galben și portocaliu, de vreme rea pentru acest sfarșit de saptamana. In Suceava, mai multe mașini au ramas blocate pe DN 17, din cauza zapezii.

- Astfel, incepand de vineri, de la ora 21:00, va intra in vigoare Codul Portocaliu pe raul Bistra (afluent al raului Timis), in judetul Caras Severin, cu valabilitate pana maine, 18 noiembrie, la ora 9:00.Acesta este valabil si in intervalul 18 noiembrie, ora 20:00 - 19 noiembrie, ora 9:00, pe raurile…

- Meteorologii au emis, vineri, avertizari cod galben și cod portocaliu de viscol și ninsori in mai multe zone ale țarii, valabile in acest weekend. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in intervalul 17 noiembrie, ora 20:00 – 18 noiembrie, ora 8:00, va fi in vigoare un Cod galben vant,…

- 15 județe și municipiul București sunt vizate, sambata, 4 noiembrie, de o avertizare cod galben de vreme instabila, cu vant puternic și averse, incepand de la ora 10.00 și pana la ora 23.00, informeaza Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).Vizate de atenționarea cod galben de ploi torențiale…

- Doua stiri proaspete disponibile in mediul online local fac trimitere la o informatie foarte importanta legata de investigatii de natura medicala, destinate femeilor, difuzata in cursul zilei de luni pe contul cu numele Municipiul Piatra Neamt , cont deschis pe o retea sociala de audienta. Intr-una…

- Un numar de 28 de cazuri au fost confirmate cu infectie cu virusul West Nile de la inceputul perioadei de supraveghere a acestei afectiuni (6 iunie) pana pe 30 august, a informat, joi, Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Potrivit INSP, au fost inregistrate patru decese in urma infectiei…