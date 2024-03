Stiri pe aceeasi tema

- Cehia cere extinderea formelor de ajutor pentru Ucraina, inclusiv posibila prezența a trupelor, spune președintele ceh Petr Pavel, un fost general care a salvat militari in fosta Iuguslavie. El a subliniat ca nu este vorba despre trimiterea de unitați de lupta, ci despre forme de asistența și „interacțiune…

- Trimiterea in Ucraina a unor militari din state membre ale NATO ar insemna un conflict intre Rusia si alianta, a avertizat marti Kremlinul, conform agentiei Reuters, conform AGERPRES. Presedintele francez Emmanuel Macron a vorbit luni despre posibilitatea ca militari din Europa sa ajunga in Ucraina.…

- Presedintele Emmanuel Macron a declarat luni ca trimiterea de trupe occidentale NATO pe teren in Ucraina nu ar trebui "exclusa" in viitor, considerand totusi ca, in aceasta etapa, "nu exista un consens" pentru aceasta ipoteza, transmite AFP, informeaza Agerpres. "Nu exista astazi un consens pentru…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a reunit luni, la Paris, peste 25 de tari aliate Kievului, pe care le indeamna la un „salt” impotriva unei „inaspriri evidente” a Moscovei, intr-un moment critic pentru Ucraina, care asteapta armament din Occident, necesar supravietuirii sale, relateaza AFP.

- Cel putin 31.000 de militari ucraineni au fost ucisi in razboiul cu Rusia, anunta duminica presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, o rara recunoastere a pierderilor inregistrate de catre Ucraina de la invazia rusa, la 24 februarie 2022, relateaza AFP si CNN, potrivit Agerpres. Zelenski le-a spus…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promis duminica, in discursul sau de Anul Nou, ca Rusia nu va da inapoi niciodata, dupa ce si-a "aparat ferm" interesele in anul 2023, si a adus un omagiu soldatilor, fara a mentiona explicit Ucraina.

- Ucraina va produce anul viitor "un milion de drone" pentru armata sa, a anuntat marti, 19 decembrie, presedintele Volodimir Zelenski, in contextul in care aceste aparate de atac și recunoaștere au un rol crucial in razboiul impotriva Rusiei, scrie Agerpres preluand AFP."Vom produce un milion de drone…

- Președintele rus Vladimir Putin raspunde joi, 14 decembrie, in direct, intrebarilor adresate de cetațeni, dar și de jurnaliști ruși și straini, intr-o acțiune numita Linia Directa. Liderul de la Kremlin a vorbit despre razboiul din Ucraina, „Operațiunea Militara Speciala”, cum e denumita in Rusia, și…