Stiri pe aceeasi tema

- Luni dimineața se circula in conditii de iarna pe mai multe drumuri din judetele Bacau, Botosani, Braila, Buzau, Covasna, Gorj, Harghita, Iasi, Maramures, Neamt, Vaslui si Vrancea, anunța Centrul Infotrafic. In judetul Vaslui, intre localitatile Albita si Husi, pe DN 24B, a fost instituita restrictie…

- Ninge in toate județele Moldovei, iar circulația se desfașoara in condiții de iarna, cu strat de zapada framantata in strat de 1 – 3 cm pe mai multe sectoare din județele Vaslui, Iași, Suceava, Botoșani și Bacau. Vantul are intensitate de 30- 40 km/h, la o temperatura situata intre minus 3 și minus…

- Ninge in toate județele Moldovei, iar circulația se desfașoara in condiții de iarna, cu strat de zapada framantata in strat de 1 – 3 cm pe mai multe sectoare din județele Vaslui, Iași, Suceava, Botoșani și Bacau, potrivit DRDP Iași. De asemenea, vantul are intensitate de 30- 40 km/h, la o temperatura…

- Bacau de afla sub avertizare cod portocaliu de viscol de azi-noapte, ora 02.00, pana in aceasta dupa-amiaza, ora 16.00. In acest context, lucratorii SDN Bacau au acționat in cursul nopții pe mai multe sectoare de drum național din județ, iar in prezent niciun drum nu este blocat, potrivit unui anunț…

- DRDP Timișoara a anunțat ca „in prima parte a zilei de sambata s-a acționat cu 12 autoutilaje pe drumuri naționale din județele Arad, Caraș-Severin și... The post VIDEO. Iarna și-a facut apariția. Utilajele au intervenit pe drumurile naționale din județele Arad, Caraș-Severin și Hunedoara appeared first…

- Conform situatiei hidrometeorologice actuale si prognozei meteorologice pentru urmatoarele 24 de ore, hidrologii I.N.H.G.A. mențin Codul portocaliu pentru raurile din Dobrogea, in județele Tulcea și Constanța. Acesta este valabil astazi, de la ora 16:00, pana duminica dimineața, la ora 9:00.Totodata,…

- Mai multe avertizari cod galben de inundatii sunt in vigoare pe cursuri de apa din Satu Mare, Timis, Caras-Severin, Iasi, Vaslui, Bacau, Vrancea si Galati, iar spre seara pe rauri din Dobrogea va fi cod portocaliu. Specialistii spun ca se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie,…

- CITR, liderul pieței de insolvența și restructurare din Romania, a tranzacționat, in urma unei licitații, activele agroindustriale ce compun fabrica de ulei Mandra in valoare de 8.960.000 milioane lei (aproximativ 1.8 milioane euro). Pachetul de active, vandut de CITR din rolul de administrator judiciar,…