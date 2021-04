Stiri pe aceeasi tema

- Ninge in judetul Sibiu Foto: Arhiva. RADOR - În judetul Sibiu ninge abundent de azi-noapte. Pe toate drumurile naționale și județene se circula în condiții de iarna și intervin utilajele de deszapezire. În municipiul Sibiu s-a depus deja un strat de zapada…

- Traficul rutier se desfasoara in conditii de iarna pe DN 73, in zona Rucar-Bran, unde ninge abundent, a anuntat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges. "Avand in vedere atentionarea meteo de cod galben pentru partea de nord a judetului Arges, privind fenomene de precipitatii, ninsori…

- Avand in vedere atenționarea meteo de cod galben pentru partea de Nord a judetului Arges, privind fenomene de precipitatii, ninsori insemnate cantitativ si intensificari ale vantului, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș recomanda sa echipati autovehiculul in mod corespunzator, sa conduceti…

- Romania se confrunta cu un nou episod autentic de iarna. Temperaturiile au scazut treptat, iar ninsorile s-au instalat deja in mai multe zone din tara. A nins abundent pe arii extinse in centrul țarii, mai ales in zonele montane din județele Brașov, Covasna și Harghita. DRDP Brașov intervine cu mai…

- Drumarii din centrul tarii actioneaza, sambata, cu cateva zeci de utilaje de deszapezire pe mai multe tronsoane de drumuri nationale unde ninge abundent si viscolit, din judetele Covasna si Brasov, potrivit Agerpres. Conform DRDP Brasov, in cursul noptii de vineri spre sambata, sectiile regionalei…

- Ninge abundent pe arii extinse in centrul țarii, mai ales in zonele montane din județele Brașov, Covasna și Harghita. DRDP Brașov intervine cu mai mult de 80 de utilaje dotate cu lama și raspanditor de...

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| Circulație in condiții de iarna pe DN75, la Arieșeni: Stratul de zapada masoara 5 centimetri inalțime Drumurile din Arieșeni prezinta un condiții nefavorabile pentru conducatorii auto, existand șanse reale de derapaj din cauza stratului de zapada de pe partea carosabila.…

- Jandarmii montani relateaza ca la Valea Blaznei, la poalele Muntilor Rodnei, stratul de zapada este gros de 10 centimetri și ninge si drumul este accesibil in conditii de iarna, in timp ce in zonele Tihuta si Colibita ninge slab, viscolit.Cei interesati sa se deplaseze in munții Rodnei, in Valea Blaznei,…