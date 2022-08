Stiri pe aceeasi tema

- Poliția rusa l-a reținut luni, 25 iulie, pe Leonid Gozman, un politician de opoziție, dupa ce a fost deschis un dosar penal pentru ca nu ar fi informat suficient de repede autoritațile cu privire la cetațenia sa israeliana, a anunțat avocatul acestuia, potrivit Reuters."La intrarea in stația de metrou…

- Au existat numeroase zvonuri, aparute in presa, conform carora liderul rus, Vladimir Putin, care implineste 70 de ani in toamna, ar fi bolnav, posibil de cancer. Ce știu americanii? Directorul CIA William Burns a spus ca nu exista informatii ca Vladimir Putin este instabil sau ca are o sanatate subreda, glumind…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dispus joi preluarea consortiului Sakhalin Energy Investment Co de catre o alta companie, decizie ce ar putea afecta aprovizionarea Japoniei cu gaze naturale lichefiate (GNL) si sa puna mai multa presiune pe pretul acestor gaze pe piata mondiala, relateaza agentiile…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a spus miercuri liderilor statelor NATO ca tara sa are nevoie de mai multe arme si de bani, circa 5 miliarde de dolari pe luna, pentru a se apara in fata agresiunii Rusiei, el sustinand ca ambitiile Moscovei nu se opresc la Ucraina, transmit agentiile Reuters…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat Occidentul ca Rusia va lovi noi tinte daca Statele Unite ale Americii vor incepe sa furnizeze Ucrainei rachete cu raza mai lunga de actiune, a relatat duminica agentia de presa oficiala rusa TASS, citata de Reuters. In cazul in care astfel de rachete vor fi…

- Presedintele rus Vladimir Putin a spus in gluma luni ca va avea o discutie serioasa cu Occidentul cu privire la afirmatiile acestuia ca el ar fi de vina pentru intreg haosul economic provocat de conflictul din Ucraina si de sanctiunile devastatoare occidentale la adresa tarii sale, relateaza Reuters.…