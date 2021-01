Nimeni nu a știut până acum! Studiul care spune totul despre COVID Un studiu clinic international de testare a plasmei convalescente in cazurile moderate si severe de COVID-19 a stopat inrolarea pacientilor in stare grava, care necesita terapie intensiva, dupa ce s-a constatat ca plasma nu a prezentat niciun avantaj, au anuntat luni medicii investigatori, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Conducatorii studiului clinic REMAP-CAP au luat aceasta decizie dupa ce o cercetare initiala efectuata asupra a peste 900 de participanti in stare grava internati la terapie intensiva a demonstrat ca tratamentul cu acest produs - plasma bogata in anticorpi prelevata de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

