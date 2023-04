Nigeria: un bloc de locuințe construit într-o clădire a poliției s-a prăbuşit Autoritatile din Nigeria au declarat ca s-a prabusit un bloc de apartamente dintr-o cazarma a politiei din statul Oyo din sud-vestul tarii, anunța Rador. Mai multe persoane au ramas prinse sub daramaturile cladirii din Cazarma Sango a politiei din Ibadan, capitala statului Oyo.Rezidentii cauta supravietuitori in moloz si sub daramaturi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost ranite in urma prabușirii marți a unui garaj supraetajat din Lower Manhattan din orașul New York, a transmis CBS News, citand oficiali locali din cadrul serviciilor de urgența, informeaza Rador.Potrivit surselor citate, mai multe persoane ar putea fi blocate in incinta…

- Zeci de mii de persoane participa la proteste in Mexic, cerand guvernului sa renunte la planurile sale de reducere a fondurilor alocate Institutului Electoral, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Colonisti evrei din Cisiordania au incendiat locuinte palestiniene, magazine si vehicule, dupa ce doi colonistri evrei au fost ucisi in timp ce se aflau in masina lor. Crucea Rosie Palestiniana a precizat ca aproximativ 100 de persoane au fost tratate, majoritatea pentru ca au inhalat gaze lacrimogene…

- Cel puțin 39 de persoane au murit in Panama, dupa ce un autobuz care transporta migranți care incercau sa ajunga in SUA s-a prabusit intr-o prapastie, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Zece persoane au solicitat ingrijiri medicale, dupa producerea unei explozii intr-un bloc din orasul Novosibirsk. Doua persoane au murit in urma exploziei, produsa din cauza unei scurgeri de gaze, intr-o cladire rezidențiala cu cinci etaje din Novosibirsk, au declarat serviciile de urgența pentru…

- Autoritatile din Turcia au anuntat ca echipajele de pompieri au reusit sa stinga incendiul major izbucnit in portul Iskenderun din sudul tarii dupa cutremurul devastator produs luni dimineata, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Vicepresedintele Statelor Unite, Kamala Harris, s-a adresat multimii adunate pentru a participa la funeraliile lui Tyre Nichols, tanar negru care a decedat in ianuarie, la trei zile dupa ce a fost arestat si batut de politisti americani, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Rezidentii din orasul american Memphis se pregatesc sufleteste pentru a viziona imaginile video in care se vede cum politisti americani il bat crunt pe un sofer negru, Tyre Nichols, care dupa trei zile de la incident a decedat din cauza ranilor, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi…