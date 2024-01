Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala a Angolei s-a calificat in sferturile Cupei Africii pe Natiuni dupa ce a invins sambata echipa nationala a Namibiei, scor 3-0. Si Nigeria s-a calificat in sferturi dupa 2-0 cu nationala din Camerun, scrie news.ro.La Bouake, in meciul cu Namibia, Angola a a avut un jucator eliminat…

- Selectionatele Guineei Ecuatoriale si Insulelor Capului Verde, doua outsidere, au reusit sa isi castige grupele din cadrul Cupei Africii pe Natiuni la fotbal, in urma rezultatelor de luni, astfel ca au un culoar favorabil in optimile de finala ale competitiei gazduite de Cote d'Ivoire, potrivit Agerpres.Guineea…

- Echipele nationale din Guineea Ecuatoriala si Nigeria s-au calificat luni in optimile de finala ale Cupei Africii pe Natiuni, dupa victoriile obtinute in meciurile din cadrul grupei A, cu echipele din Coasta de Fildes (4-0), respectiv Guineea-Bissau (1-0).Nigeria s-a impus la limita in meciul de…

- Antrenorul Senegalului, Aliou Cisse, a fost externat din spital dupa o problema de sanatate aparuta in urma victoriei cu 3-1 in fața Camerunului . Reprezentativa Senegalului a invins Camerunul cu 3-1 și este calificata in „optimile” Cupei Africii pe Națiuni. Dar bucuria reușitei a fost umbrita de-o…

- Echipa nationala a Nigeriei a invins joi, la Abidjan, scor 1-0, echipa nationala a Coastei de Fildes, intr-un meci contand pentru etapa a doua din grupa A, in cadrul Cupei Africii pe Natiuni.Prima repriza s-a incheiat fara gol marcat, iar nigerienii au deschis scorul in minutul 55. Victor Osimhen,…

- Selectionata Senegalului, campioana en titre, a invins-o pe cea a Gambiei cu scorul de 3-0 (1-0), luni, in Grupa C a Cupei Africii pe Natiuni (CAN) la fotbal, competitie organizata de Cote d'Ivoire.Pape Gueye, in minutul 4, si Lamine Camara (52, 86) au marcat golurile intalnirii disputate pe stadionul…

- Victor Osimhen, atacantul-vedeta al campioanei Italiei, SSC Napoli, a marcat pentru selectionata Nigeriei in meciul incheiat la egalitate, scor 1-1, cu Guineea Ecuatoriala, duminica la Cupa Africii pe Natiuni la fotbal, pe stadionul Olimpic din Abidjan (Cote d'Ivoire), noteaza Agerpres. Guineea Ecuatoriala…

- Fotbalistul Esteban Orozco va rata pregatirea de iarna cu FC Argeș. Fundașul alb-violet a fost convocat la reprezentativa Guineei Ecuatoriale pentru Cupa Africii pe Natiuni (CAN), competitie care se va desfasura in Coasta de Fildeș, in perioada 13 ianuarie – 11 februarie. La turneul final vor participa…