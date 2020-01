Partidul Brexit al euroscepticului veteran Nigel Farage planuieste sa celebreze parasirea Uniunii Europene cu artificii, spectacole si alte evenimente in centrul Londrei pe 31 ianuarie, ziua oficiala a Brexit-ului, relateaza sambata The Telegraph, preluat de dpa. Farage vrea sa cheltuiasca in jur de 100.000 de lire sterline (130.000 de dolari) pe o petrecere de celebrare a Brexit-ului la care sa participe pana la 10.000 de oameni in Piata Parlamentului din Londra pentru a marca momentul in care Marea Britanie paraseste blocul comunitar dupa 47 de ani. Farage si presedintele Partidului Brexit Richard…