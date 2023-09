Stiri pe aceeasi tema

- Nicusor de la Braila, cunoscut pentru participarea la emisiunea lui Mihai Benceac s a stins din viata la varsta de 42 de ani, conform debraila.roNicolae Stanga ndash; alias Nicusor de la Braila ndash; era un om al strazii. Acesta a murit in aceasta dimineata la Spitalul Judetean de Urgenta unde a ajuns…

- Dirijorul Ansamblului Artistic Profesionist "Ciprian Porumbescu", Viorel Leanca, s-a stins din viata la varsta de 70 de ani. "Astazi, Ansamblul pe care l-a iubit atat de mult, a imbracat peste straiul popular haine cernite. Maestrul a plecat dintre noi, in toamna vietii, la Ceruri, acolo unde se spune…

- Inca o persoana care a suferit arsuri in exploziile de la stația GPL din Crevedia, Romania, a decedat marți dimineața, la Spitalul Floreasca din București. Pacientul era de origine nepaleza. Bilanțul deceselor a ajuns la cinci, transmite Noi.md cu referire la news.ro. {{699515}}„In cursul acestei dimineți…

- Ministerul Sanatații a anunțat marți dimineața, 5 septembrie, ca al doilea și ultimul pacient aflat in stare critica, internat in Romania, a murit.„In cursul acestei dimineți, a decedat la Spitalul Clinic de Urgența “Bagdasar Arseni” București inca unul din pacienții aflați in stare foarte grava de…

- Un barbat in varsta de 62 de ani a murit, dupa ce a intrat pe contrasens, unde s-a izbit de un alt autoturism. Accidentul a avut loc, miercuri dimineața, 30 august, pe DJ141, in afara localitatii Mosna din judetul Sibiu, iar, in urma verificarilor, polițiștii au descoperit ca el nu avea permis, potrivit…

- Lumea literaturii din Romania este in doliu! Un cunoscut scriitor s-a stins din viața la varsta de 72 de ani. Cand va avea loc ceremonia de inmormantare. Unde iși pot lua oamenii „adio” de la talentatul prozator.

- Un accident grav s-a produs azi, chiar in timpul furtunii de la pranz, pe o trecere pentru pietoni de pe str. G. Cosbuc, din zona Kaufland. O femeie a fost surprinsa si accidentata grav. La fata locului s-au deplasat echipaje de ambulanta si politie. Femeia. grav ranita, a fost transportata la Spitalul…