- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat duminica, la Prima TV, ca este un edil independent, sprijinit in Consiliul General de PNL USR PLUS si PMP si are o “relatie corecta” cu premierul interimar Florin Citu. “Eu sunt un primar independent, care a fost sprijinit in campania electorala…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat ca isi doreste sa candideze pentru un nou mandat, insa recunoaste ca nu a facut sondaje si nici nu vrea sa intre in politica, pentru ca are suficiente atributii in administratie. Intrebat daca se asteapta ca PNL sa il sustina pentru o noua candidatura…

- O scumpire nu vine niciodata singura! Majorarea prețurilor la energie golește buzunarele romanilor, dar bucureștenii vor duce pe umeri inca o greutate: scumpirea gigacaloriei. Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca pretul gigacaloriei va creste cu peste 100 de lei, pana la valoarea…

- Economie Mircea Abrudean, secretar general adjunct al Guvernului: “Programul “Anghel Saligny”, cel mai important program de dezvoltare a localitaților rurale, orașelor, municipiilor și județelor” septembrie 16, 2021 09:58 – Ce inseamna, de fapt, Programul “Anghel Saligny” despre care se face,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca premierul are in continuare sprijinul sau, dar se arata nemulțumit de modul cum a acționat in privința remanierii ministrului Justiției, Stelian Ion. „Il susțin pe Florin Cițu. Nu cred insa ca premierul trebuie sa ia decizii care pot sa puna in pericol Coaliția…

- Ședința de miercuri a Guvernului a fost suspendata din cauza intenției premierului Florin Cițu de a introduce pe ordinea de zi suplimentara programul „Anghel Saligny”, in ciuda opoziției reprezentanților USR PLUS. Ministrul Justiției a declarat ca nu a acordat avizul pe proiectul de OUG deoarece…

- "Miniștrii USR-PLUS nu mai au ce cauta într-un guvern unde nu sunt respectați", susține copreședintele formațiunii, Dacian Cioloș, în contextul scandalului de la ședința Executivului, unde Florin Cîțu a introdus pe ordinea de zi suplimentara programului „Anghel Saligny”,…