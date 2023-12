Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca a inceput instalarea bradului de Craciun din Piata Constitutiei. Acesta va avea o inaltime de 30 de metri si va fi "cel mai spectaculos brad" de la un targ de Craciun din Romania, scrie primarul general pe Facebook. Pomul de Craciun va fi imbracat…

- In ultimii trei ani, Capitala a atras fonduri nerambursabile cu o valoare totala de peste trei miliarde de lei pentru proiecte de dezvoltare a Capitalei in mai multe domenii, anunța Nicușor Dan, primarul general al Bucureștiului, marți, pe Facebook.„In ultimii trei ani, am atras Fonduri Nerambursabile…

- A inceput montarea decoratiunilor pentru iluminatul festiv din aceasta iarna, iar pana pe data de 30 noiembrie, cand va fi aprins iluminatul festiv, vor fi impodobite toate artele principale din Bucuresti, a anuntat miercuri primarul Capitalei, Nicusor Dan.„Am inceput sa montam decoratiunile pentru…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a prezentat, duminica, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, imagini cu troleibuzele Solaris care vor circula in Bucuresti de la inceputul anului viitor. „Cele 100 de troleibuze, achizitionate cu fonduri nerambursabile de la Fondul de Mediu, vor avea 12…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a transmis un mesaj locuitorilor din București duminica, promițand ca iarna acesta va fi mai confortabila decat in anii precedenți in ceea ce privește furnizarea agentului termic. Acest lucru se datoreaza finalizarii lucrarilor la 50 de kilometri de conducta…

- Primarul general, Nicusor Dan, anunta ca peste 650 de metri de conducta noua, preizolata, dotata cu senzori de detectie a avariilor, au fost montati in galeria de termoficare pe bulevardul Timisoara, pe Magistrala I Vest. Magistrala I Vest asigura distributia agentului termic din CET VEST catre toate…