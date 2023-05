„Ma mira cota de incredere pe care o are dna Firea. Realmente nu ințeleg cum cineva care a dus Primaria in faliment, care a adus compania de termie in faliment, poate avea o cota de incredere atat de mare, a spus primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, marți seara, la Digi24. In același timp, el susține ca este „mulțumit” de gradul de incredere pe care il are, avand in vedere multele probleme pe care le are Bucureștiul. In cazul in care nu va fi susținut de PNL, Nicușor Dan precizeaza ca vrea sa candideze din partea oricarui partid de dreapta care va rezona cu viziunea sa.