Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat ca a avut o discutie online cu reprezentanti ai Comisiei Europene privind sistemul de termoficare din Bucuresti si finantarea investitiilor necesare pentru modernizarea retelei de distributie a agentului termic. „Am avut astazi un dialog online cu…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat ca a avut o discutie online cu reprezentanti ai Comisiei Europene privind sistemul de termoficare din Bucuresti si finantarea investitiilor necesare pentru modernizarea retelei de distributie a agentului termic."Am avut astazi un dialog…

- Fostul primar din Bucuresti Gabriela Firea a reactioat la scurt timp dupa ce primarul general Nicusor Dan a anuntat ca va fi implementat un bilet unic pentru transportul in comun. Se pare ca Bucureștiul are deja așa ceva de cațiva ani. ”Sa-i spuna cineva primarului dreptei unite ca exista deja bilet…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat joi, la investirea lui Nicușor Dan ca primar general al Capitalei, ca in sedinta de guvern de miercuri seara s-a adoptat un memorandum pentru reabilitarea a 106 kilometri „de retea primara” din sistemul de termoficare a Capitalei.

- Dupa ce mai mulți actuali și foști consilieri locali PSD au cerut invalidarea mandatului lui Nicușor Dan, fapt ce l-a impiedicat pana acum sa-și preia scaunul, Gabriela Firea, primarul in funcție, i-a recomandat „procesomanului desavarșit” rabdare și incredere in justiție. La o luna de la incheierea…

- Totuși, noul primar al Capitalei, Nicușor Dan, nu a putut miercuri sa spuna nimic legat de cum va rezolva problema apei calde din București, subiect pentru care fosta administrație a fost acuzata in campania electorala de susținatorii actualului primar. Intrebat, la sosirea la sediul PNL, cand va rezolva…

- Nicusor Dan s-a intalnit cu administratorul special al ELCEN, și spune ca s-a convins ca sistemul de termoficare din Bucuresti se afla intr-o situatie foarte dificila. „M-am intalnit azi (marti – n.r.) cu Claudiu Cretu, administratorul special al ELCEN, unul dintre specialistii sistemului de termoficare…

- "Sunt permanent in oraș, am legatura cu oamenii, ma intalnesc cu ei, știu ce se intampla, cum a funcționat instituția Primariei Generale in ultimii patru ani și chiar ma așteptam la acest rezultat. Cand patru ani ai ocazia sa arați ce poți, in mod normal ține de tine sa convingi oamenii ca…