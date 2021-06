Stiri pe aceeasi tema

- Incident suprins de camerele de luat vederi, joi, pana sa inceapa evenimentul de Ziua Mondiala a bicicletei, la care a participat și președintele Iohannis. Edilul Capitalei, ministrul Mediului, dar și șeful Raiffeisen Bank in Romania, Steven van Groningen, au ajuns pe bicicleta in Herastrau. Doar ca,…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, și ministrul Mediului, Tanczos Barna, au fost cat pe ce sa cada de pe biciclete la sosirea in Parcul Herastrau, unde are loc o dezbatere chiar de Ziua mondiala a bicicletei. Cei doi oficiali, altaturi de președintele Klaus Iohannis, participa la la o dezbatere pe tema…

- Steven Van Groningen se afla in lateral și in spate, iar incidentul s-a produs in momentul in care Nicușor Dan și Tanczoș Barna au oprit pentru a pune bicicletele in rastel. Bancherul se pare ca nu a observat manevra si pur si simplu a calcat, apoi s-a dezeclilibrat și a cazut peste bicicleta ministrului…

- Președintele Klaus Iohannis, a declarat, joi, cu ocazia Zilei bicicletei, ca autoritatile ar trebui sa asigure o legislatie corespunzatoare si drumuri sigure pentru biciclisti si pentru pietoni. De asemenea, seful statului a mai precizat ca in Romania este foarte dificil sa circuli cu bicicleta pentru…

- Uciderea ursului Arthur ramane subiectul principal de discuție in Romania ultimelor zile. Nici nu e de mirare, de vreme ce ies la iveala tot felul de informații. Cea mai recenta are legatura cu ministrul Mediului. Mai exact cu unchiul sau, Marcos Barna, șeful Asociației de Vanatoare din Ojdula, și cel…

- Multe zone din Romania sunt acoperite de munti de deseuri, iar aerul din mai multe orase ale tarii este greu de respirat, in special in Capitala, care este inconjurata de gunoaie. De vina pentru aceasta situatie in care se afla tara noastra sunt primariile si cetatenii, care, spune ministrul Mediului,…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat vineri ca initiativa ministrului Mediului, Tanczos Barna, de a introduce "Vinerea Verde", nu trebuie sa se rezume la mersul pe jos. Vezi și: Economistul-șef BNR, Valentin Lazea, propune concedierea a 300.000 de bugetari sau taierea salariilor la stat…

- Zeci de mii de tone de deseuri depozitate ilegal au fost descoperite in februarie doar in Bucuresti, ca urmare a controalelor facute de Garda Nationala de Mediu, in parteneriat cu Politia Romana, Jandarmeria Romana si autoritatile publice locale. Din pacate, aceasta situație este similara peste tot…