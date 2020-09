Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PMP la Primaria Capitalei, Traian Basescu, spune ca și-a facut testele antidrog și COVID-19 cerute de Gabriela Firea contracandidaților și ii propune acesteia o dezbatere in doi sau trei, in sala de consiliu a primariei. Basescu a facut anunțul pe Facebook, intr-o postare in care o numește…

- Candidatul sustinut de PNL si USR-PLUS pentru Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat marți ca a acceptat invitatia de a participa la o dezbatere electorala fata in fata cu Gabriela Firea, la Realitatea Plus, pe 23 septembrie. „Am acceptat invitatia adresata de postul TV Realitatea Plus de a participa…

- Gabriela Firea l-a acuzat, intr-o postare pe Facebook, pe Nicușor Dan, ca ar fi "frate cu interlopi", dupa ce candidatul la Primaria Capitalei a fost implicat intr-un scandal uriaș in care ar fi intervenit in favoarea unui controversat om de afaceri. Totodata, primarul general susține ca oamenii nu…

- Candidatul sustinut de PNL si de Alianta USR-PLUS, Nicusor Dan, are 31-, in timp ce actualul primar in functie, Gabriela Firea, are 29-. Candidatul PMP, Traian Basescu este cotat cu 10-. Un procent foarte mare este insa cel al cetatenilor din Bucuresti care nu s-au hotarat cu cine voteaza. (digi24.ro)

- Candidatul PNL si USR-PLUS la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, declara intr-un interviu la RFI ca, daca ajunge primar, va desfiinta cele mai multe companii municipale infiintate in mandatul Gabrielei Firea. Exceptie vor face societatile care gestioneaza termoficarea si iluminatul public. El a dat…

- Nicusor Dan, candidatul sustinut de PNL si USR PLUS la Primaria Capitalei, a declarat joi ca, imediat dupa alegerile locale, institutiile statului vor fi sesizate in cazul Constanda si Parcul Bordei. "Urmeaza o sedinta de Consiliu General in care primarul PSD si echipa PSD vor sa dea ultimele tunuri…

- "Cu putin timp in urma am primit instiintarea de la Trezoreria Municipiului Bucuresti cu privire la faptul ca avocatii lui Constanda au cerut executarea conturilor PMB ca urmare a deciziei definitive si irevocabile pe care au obtinut-o in justitie. Am dorit sa solutionam aceasta situatie care este…

- Fondator al PMP, eurodeputatul Traian Basescu a admis marți seara ca ințelegerea cu liberalii in privința unui sprijin reciproc la alegerile locale a cazut, fara a mai exista alte posibilitați de negociere. Basescu a explicat ca liderii USR ar fi fost cei care au respins PMP-ul din negocierile pentru…