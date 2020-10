Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan și premierul Romaniei, Ludovic Orban, au oferit un interviu la Romania TV in care au prezentat urmatoarele proiecte pe care le vor implementa in București. Nicușor Dan le-a transmis bucureștenilor ca urmeaza o iarna grea, cu multe defecțiuni la caldura.Citește…

- Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca va sustine categoriile vulnerabile din Bucuresti, in primul rand prin asigurarea sansei la educatie a copiilor care provin din familii defavorizate din punct de vedere financiar, intrucat aceasta este principala problema pe care au semnalat-o cei…

- Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca si-a propus ca in termen de trei ani sa reabiliteze, in cadrul unor proiecte care implica si fonduri europene, sistemul de termoficare al Bucurestiului. Nicusor Dan sustine ca sistemul administrat de Termoenergetica este „aproape de nivelul critic”…

- Nicusor Dan, primarul general ales al Capitalei, a declarat miercuri ca, din momentul in care va prelua functia, va face un management de avarie in ceea ce priveste situatia retelelor de termoficare (apa calda și caldura) din Bucuresti. El anticipeaza ca vor fi „sute de avarii” la iarna.

- Primarul general ales al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat miercuri ca i se pare "comic" ca Gabriela Firea sa vorbeasca despre fraude in Bucuresti, subliniind ca, in contextul in care exista o diferenta mare in privinta numarului de voturi, nu se pune problema renumararii acestora. "Mi se pare comic…

- Intr-o conferinta de presa, Nicusor Dan a declarat ca toate aceste minciuni fac parte "dintr-o campanie murdara, neasumata, exact ca in perioada comunista, in care angajați publici, activi de partid vorbesc din om in om și transmit informații mincinoase, dublata de o campanie neasumata in online,…

- "O sa aflati situatia financiara a primariei" Primarul general ales al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat luni ca în termen de o saptamâna de la învestire intentioneaza sa prezinte situatia financiara a Primariei, iar în decurs de câteva luni va fi realizat un…

- Cu mai puțin de o luna inaintea inceperii campaniei electorale pentru alegerile locale, crește tensiunea pe scena politica.Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, ii acuza pe liderii PNL și pe cei ai USR-PLUS ca au folosit cladirea Guvernului pentru a negocia alianța Dreptei in București. Practic…