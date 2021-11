Stiri pe aceeasi tema

- Bucureștenii nu știu nici acum cat vor avea de platit pentru intreținere. Dupa ce ANRE a majorat prețul gigacaloriei, Termoenergetica vrea sa dubleze tarifele pentru transport și distribuție și astfel, prețul gigacaloriei ar crește cu peste 200 lei. Potrivit calculelor facute de un administrator de…

- ”In momente dificile este important sa actionam solidar. Consiliul Judetean Timis va acorda 1.215.000 de lei pentru a acoperi o parte din factura de gaz a Colterm, iar pentru asta ii multumesc. Estimarile noastre arata ca pentru a trece cu bine peste luna noiembrie avem nevoie de minim 30 de milioane…

- Datoriile municipalitații generale catre furnizorul de agent termic sunt cuprinse intre 150 si 160 milioane de lei, 109 milioane urmand a fi achitate la inceputul lunii noiembrie. Chiar daca o buna parte din datorii vor fi achitate, bucureștenii vor avea parte de caldura aproape la fel ca anul trecut,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat, vineri, ca avariile la reteaua ”mostenita” sunt interente si in aceasta iarna, insa va fi ”putin mai bine decat anul trecut”. ”Datoriile pe care noi le avem acum catre Termoenergetica sunt undeva intre 150 si 160 milioane de lei, valoarea datoriilor din…

- Primarul general, Nicusor Dan, a declarat ca, daca va creste pretul gigacaloriei, sunt bani pentru majorarea subventiei. Edilul a precizat ca ar putea exista insa o constrangere din interpretarea juridica a contractului pe care il are Municipalitatea cu Comisia Europeana si a precizat ca o decizie se…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat ca nu s-a vaccinat impotriva coronavirusului, motivand ca deja a trecut prin boala. Edilul a declarat, in conferința de presa de prezentare a bilanțului de 10 luni de la preluarea mandatului, ca se va vaccina cand ii recomanda medicul. ”Am fost…

- Intrebat cum va face rost Primaria de bani ca sa achizitioneze ELCEN, dat fiind ca preluarea Electrocentrale Bucuresti de catre Primaria Capitalei va fi supusa votului consilierilor generali in sedinta pe 1 septembrie, Nicusor Dan a afirmat: ”Va spun foarte direct, nu exista banii astia acum si nu vor…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a admis luni ca Municipalitatea nu are in prezent bani pentru preluarea ELCEN de catre Termoenergetica, dar a mentionat ca Primaria doreste sa ii fie extinsa limita de indatorare, pentru a putea achita prima transa. Precizarile au fost facute in contextul…