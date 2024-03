Nicușor Dan, prezent peste tot și nicăieri Patru ani ca primar al Capitalei l-au transformat pe Nicușor Dan din activist civic in politician veros. Nu mai are nicio reținere in a fura startul campaniei electorale și deja a impanzit orașul cu afișe din care ne zambește arogant. Cu cateva luni inainte sa-i expire mandatul, s-a trezit și primarul general din somnul indolenței […] The post Nicușor Dan, prezent peste tot și nicaieri first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan a vorbit vineri seara, la Digi24, despre alegerile locale, unde candideaza pentru un nou mandat de primar general. El a spus ca deși PNL a decis sa nu il sprijine, el se va adresa totuși simpatizanților PNL, „pentru a nu ne intoarce la o administrație PSD in București”. De asemenea, actualul…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat miercuri ca, in prezent, municipalitatea se confrunta cu un blocaj in ceea ce privește adoptarea bugetului pentru acest an, iar plata salariilor angajaților a fost realizata cu dificultate. “Cu chiu cu vai am reusit sa platim salariile, dar nu si…

- Intr-un context politic complex, Cristian Popescu Piedone, președintele executiv al Partidului Umanist Social Liberal (PUSL), a facut un apel public la adresa Laviniei Șandru, cerandu-i sa paraseasca formațiunea politica. Motivul cererii de demisie este legat de nemulțumirile legate de gestionarea comunicarii…

- Fostul președinte Traian Basescu a vorbit, in aceasta seara, la Digi24, despre alegerile locale de la București. In viziunea fostul șef de stat și totodata fost edil general al Capitalei, Traian Basescu a afirmat ca il susține pe Nicușor Dan pentru inca un mandat și ca alianța PSD-PNL va pierde alegerile…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat joi ca ii plac primarii de sector care vin cu solutii, nu cei „plangaciosi”, care spun ca „nu se poate” sau care dau vina pe altcineva, transmite Agerpres.

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat, marti, ca formatiunea pe care o conduce isi va asuma un candidat propriu la Primaria generala a Capitalei si nu ii mai acorda sprijin politic actualului edil, Nicusor Dan."Avem o conducere la nivelul Filialei PNL Bucuresti. Domnul ministru Sebastian Burduja…

- Transportatorii și fermierii au intrat in a opta zi consecutiva de protest, iar centrul Infotrafic anunta, miercuri dimineata, ca traficul este restrictionat in doua judete, informeaza News.ro."In ceea ce priveste situatia protestelor transportatorilor/fermierilor, traficul rutier este restrictionat…

- Ilustrație: Marian Avramescu Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, ii liniștește pe bucureștenii, ale caror locuințe sunt racordate la rețeaua publica de termoficare, ingrijorați de lipsa caldurii. In aceste zile, cand se inregistreaza temperaturi foarte scazute, natura se arata totuși darnica,…