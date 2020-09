Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul dreptei la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a prezentat miercuri un document intern semnat de Gabriela Firea în 10 august 2018 potrivit caruia directorii din Primarie și din instituțiile subordonate nu au voie sa transmita informatii publice consilierilor generali, fara acordul ei.…

- Nicusor Dan a prezentat miercuri un document intern semnat de primarul general pe 10 august 2018 prin care directorii Primariei nu au voie sa transmita informatii publice consilierilor general, fara acceptul edilului Gabriela Firea. El spune ca „ne-am intors, deci, la epoca cabinetului numarul doi,…

- "In ceea ce priveste COVID, eu invit bucurestenii sa vina la vot. E ca si cum te-ai duce la magazin, e acelasi pericol. Pericolul e mai mare sa ramai cu o administratie iresponsabila timp de patru ani decat sa faci efortul sa mergi o jumatate de ora la vot. E ceva de care depinde viitorul lor. Avem…

- Candidatul PNL-USR-PLUS la Primaria Capitalei, Nicușor Dan, pare sa iși fi pierdut cumpatul, in ultima saptamana de campanie. Dupa ce și-a catalogat adversara politica drept ”panarama”, acum susține ca Firea este un soi de Elena Ceaușescu și arata ca este o discrepanța mare intre realizarile primarului…

- Nicușor Dan a prezentat, sambata, un sondaj realizat de Novel Research, in care candidatul USR PLUS susținut de PNL pentru Primaria Capitalei este cotat cu 33% in intenția de vot a bucureștenilor, in timp ce Gabriela Firea este cotata cu 30,5%, iar Traian Basescu cu 9%. Marja de eroare a sondajului…

- "Am venit la sediul central PSD pentru ca aici e centrul coruptiei din Bucuresti. Am venit cu aceasta plansa cu cumetriile de la Primarie. Sunt oameni care nu aveau calificarea sa ocupe aceste functii. De aia oamenii nu au apa calda, de aia au traficul pe care-l au, de aia nu s-a facut o gradinita,…

- ALEGERI BUCURESTI 2020. Candidatul PMP la Primaria Capitalei, Traian Basescu, a declarat ca se bazeaza pe votul electoratului care nu se regaseste in viziunile reprezentate de actual primar Gabriela Firea si Nicusor Dan.

- Gabriela Firea a fost aleasa prim-vicepreședinte la Congresul PSD, care a avut loc astazi, iar Nicusor Dan nu a pierdut ocazia sa lansese un nou val de acuzații grave la adresa ei. Candidatul sustinut de Alianta USR PLUS si PNL pentru candidatura la Primaria Capitalei a atras atenția ca rivala sa nu…