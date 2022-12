Nicușor Dan, primarul Capitalei, a anunțat, joi, pe Facebook, ca lucrarile lucrarile in Parcul Cismigiu vor continua și in sezonul rece. Proiectul care vizeaza reabilitarea Podului Mare este executat in proportie de peste 80%, precizeaza edilul. „Continua lucrarile in Parcul Cismigiu chiar si in sezonul rece. Proiectul care vizeaza reabilitarea Podului Mare este executat in proportie de peste 80%, in prezent fiind realizate lucrari care nu sunt influentate de temperaturile scazute, precum: montarea pietrei cubice, realizarea cofrajelor pentru rigole ape pluviale si finalizarea elementelor decorative…