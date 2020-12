Stiri pe aceeasi tema

- ”Luni facem primul pas spre desființarea companiilor municipale costisitoare sau chiar falimentare din București.Pe langa completarea Consiliului General al Municipiului București cu noii consilieri generali și alegerea viceprimarilor Capitalei, am inclus pe ordinea de zi a ședinței CGMB din 21 decembrie…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, face precizari despre stimulentul financiar pentru persoanele cu handicap, ajutor pe care Primaria Capitalei anunțase luna trecuta ca-l amana. Nicușor Dan a anunțat ca stimulentul financiar pentru persoanele cu handicap va fi platit marti si miercuri. Primarul…

- Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca exista ”vointa politica” pentru desfiintarea companiilor municipale, vointa exprimata de catre PNL si USR PLUS in campania electorala si care se pastreaza in continuare. ”Am informatii ca in companiile municipale s-au semnat contractele colective…

- Nicusor Dan, primarul ales al Bucurestiului, a anuntat ca ar vrea ca in noua majoritate sa a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sa fie cooptat si PMP, ceea ce ar insemna o colaborare intre PNL, USR-PLUS si PMP. In vara alianta condusa de Ciolos si Barna s-au opus alierii cu partidul lui Traian…

- Nicușor Dan, primarul ales al Capitalei, continua vizitele la oameni politici și la instituțiile cu probleme din București dinainte de preluarea mandatului. Inainte de intalnirea cu ministrul de Finanțe, Florin Cițu, Dan a declarat ca vor urma și demiteri din aparatul instituțional. Primarul ales a…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca va participa la dezbateri cu contracandidații sai la Primaria Capitalei numai daca aceștia vor prezenta public teste covid și antidrog la zi. ”Cu toata dragostea particip la toate dezbaterile daca onor contracandidații mei prezinta public testele…