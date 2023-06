Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea il critica din nou pe succesorul sau in fotoliul de primar general al Capitalei. Social-democrata aflata in fruntea PSD București readuce in discuție problema lipsei apei calde in Capitala. Un neajuns cu care s-au confruntat in ultima perioada mulți locuitori ai Capitalei, in plina vara,…

- Europarlamentarul PNL Cristian Bușoi, fost lider PNL București, ii reproșeaza primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, ca ia masuri „aberante” și e capabil doar sa creeze noi probleme.„A fost interzisa circulația mașinilor pe aleile cu intrare dinspre Șoseaua Nordului. O masura aberanta, care…

- Unii locuitori ai Capitalei se vor vedea nevoiți sa gaseasca soluții pentru a incalzi apa. Și asta pentru ca la robinetele apartamentelor lor va curge doar apa rece, pe durata in care se vor face lucrari. Vor fi sute de blocuri in aceasta situație, in perioada urmatoare. Compania Termoenergetica anunta…

- Motivele invocate de primarul general al Capitalei sunt lucrarile de reparații pe rețeaua de termoficare, dar și reviziile anuale in care intra CET-urile din București odata cu venirea sezonului cald. Nicușor Dan: „Problema apei calde peste vara are mai multe surse. Pe de-o parte, pe vara, CET urile…

- Unii bucureșteni nu vor avea apa calda nici la vara. Este avertismentul primarului Capitalei, Nicușor Dan, care da vina pe lucrarile de reparații pe rețeaua de termoficare, dar și pe reviziile anuale in care intra CET-urile din București odata cu venirea sezonului cald. „Problema apei calde peste vara…

- Saptamana incepe cu o veste deloc buna pentru locuitorii a sute de blocuri din Capitala, care vor ramane fara apa calda. Bucureștenii sunt informați ca se vor face lucrari la rețeaua primara de termoficare. Astfel ca pe durata acestor lucrari, in zonele in care se vor face reparații sau modernizari…

- Avaria majora la rețeaua de termoficare din Capitala. Bucureștenii din sectoarele 2,3 și 4 au ramasa fara apa calda și caldura. Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca sunt probleme cu apa calda in Bucuresti deoarece doua din cele 4 CET-uri se afla in revizie si ca recent a mai aparut…