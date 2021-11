Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Bucuresti Nicusor Dan afirma ca administratia locala a facut economii de jumatate de miliard de lei la capitolul „bunuri si servicii”, dupa ce a renuntat la organizarea de targuri si concerte, pe care edilul de descrie drept „tot felul de tampenii”. Alte 300 de milioane de lei…

- Nicusor Dan, primarul Capitalei, se mandrește cu economii de jumatate de miliard la capitolul „bunuri si servicii”, dupa ce a renuntat la organizarea de targuri si concerte, pe care le eticheteaza drept „tot felul de tampenii”. Alte 300 de milioane de lei anual sunt economisite dupa desfiintarea unora…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, vineri, ca Primaria Municipiului București poate mari subventia pe care o acorda in acest moment pentru termoficare, cu pana la 200 de milioane de lei. In acest an Primaria va achita integral subvenția Nicușor Dan a susținut, vineri, o conferinta de presa,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat, vineri, ca avariile la reteaua ”mostenita” sunt interente si in aceasta iarna, insa va fi ”putin mai bine decat anul trecut”. ”Datoriile pe care noi le avem acum catre Termoenergetica sunt undeva intre 150 si 160 milioane de lei, valoarea datoriilor din…

- Nicusor Dan a facut, miercuri seara, la TVR 1 , un rezumat al primelor 11 luni de mandat ca primar general al municipiului București, precizand ca a intampinat o multitudine de probleme. Edilul șef al Capitalei a promis in ceea ce privește problemele legate de termoficare, ca iarna asta o sa fie „puțin…

- ”Ce am facut eu anul asta se va vedea, din pacate, incepand cu iarna urmatoare. Ce pot sa spun este ca iarna asta o sa fie puțin mai bine decat anul trecut, ceea ce inseamna ca o sa avem mulți bucureșteni care o sa aiba același disconfort, din pacate”, a spus primarul luni seara, la un post TV.Edilul…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, precizeaza ca datoria Municipalitatii catre Termoenergetica este in acest moment de 300 de milioane de lei, dar ca 200 de milioane urmeaza sa fie achitati in decurs de 45 de zile, potrivit Agerpers. "In acest moment, in urma platilor pe care le-am facut…

- Stimulentele pentru persoanele cu handicap vor fi achitate integral in București, transmite USR PLUS, care il acuza pe primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, ca le redusese la jumatate, nerespectand astfel o hotarare a Consiliului General. „Consilierii USR PLUS București repara o nedreptate:…