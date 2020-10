Nicușor Dan ia măsuri urgente în Capitală! Oamenii infectați vor fi depistați Primarul general, Nicusor Da n, a afirmat, joi seara, ca ”oamenii din sistemul medical sunt la limita puterilor” si trebuie extinse actiunile pentru limitarea raspandirii pandemiei. Primarul general considera ca trebuie sa fie identificate cat mai repede posibilele cazuri de infectare si contactii acestor persoane, iar in plan social decalarea programului de lucru in companii trebuie facuta ”in cel mai scurt timp posibil”. ”E nevoie de o extinderea abordarii pe care am avut-o pana acum. Problema are doua componente mari – componenta de spitale- si a discutat cum putem extinde capacitatea de spitale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

