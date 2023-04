Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Nicusor Dan a declarat, miercuri, ca este interesat sa candideze pentru un nou mandat la conducerea Primariei Capitalei, afirmand ca nu vede o alta persoana "care sa reuseasca sa se opuna mafiei imobiliare", scrie Agerpres.

- Candida pentru un nou mandat la sefia organizatiei judetene PSD Constanta Stroe nu ar spune nu nici unei candidature pentru presedintia Consiliului judetean, daca sondajele vor spune ca este primul ca intentie de vot in judet "Nu au fost oprite alegerile interne la partid de catre Stroe Felix" Primarul…

- Nicusor Dan a afirmat ca adevarata miza a PSD la Primaria Capitalei pe care a dezvaluit-o Marcel Ciolacu ar fi planurile urbanistice zonale „pentru speculatori imobiliari”, inclusiv desfiintarea regimului de protectie a zonei istorice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Curtea Constitutionala a respins ca neintemeiata, cu unanimitate de voturi, sesizarea USR si Forta Dreptei asupra initiativei legislative a PNL care, sustin initiatorii demersului, favorizeaza mafia imobiliara prin limitarea drastica a capacitatii organizatiilor neguvernamentale de a se adresa justitiei…

- Registratoarea șefa Monica Negulescu a fost reclamata la DNA pentru modul abuziv in care a respins o solicitare de intabulare in Cluj. Acuzațiile sunt de trafic de influența, luare de mita și abuz in serviciu. Ministerul Dezvoltarii și Autoritatea Naționala de Cadastru nu au anunțat pana acum nicio…

- Fotografia lor este peste tot: cea a dezvoltatorului arestat in timp ce incerca sa fuga vineri pe aeroportul din Istanbul si a celor doi complici ai sai, capete lor fiind cerute de internauti, comenteaza AFP.

- Tragedia a avut loc pe strada Lunga, la trecerea peste calea ferata.Doua echipaje SMURD au ajuns la fața locului. Au aplicat manevre de resuscitare victimei, dar fara folos, din pacate. Barbatul nu a mai putut fi salvat și a fost declarat decesul.Și polițiștii au ajuns la fața locului. Omaneii legii…

- Modalitatea de calcul a impozitului pe venitul realizat din tranzactii imobiliare incheiate in 2023 se regaseste in noua versiune a paginii de internet a Camerei Notarilor Publici Bucuresti, de unde pot fi descarcate si cele mai utilizate cereri in procedurile notariale. De asemenea, pot fi aflate…