Primarul Capitalei Nicușor Dan a declarat luni, ca ia in calcul externalizarea serviciilor de curatenie in parcuri, precizand insa ca procedura de achizitie a unor astfel de servicii este anevoioasa. Totodata, a aratat din nou ca anul acesta nu sunt bani pentru amenajarea parcurilor, dar a dat asigurari ca anul viitor situatia va fi mai buna. Edilul s-a aflat marti dimineata la intrarea in Parcul Cismigiu, unde o echipa de muncitori urmeaza sa faca lucrari de igienizare, dupa ce, in ultima perioada, presa si opinia publica au criticat modul in care arata marile parcuri din Bucuresti, in special…