- Nicușor Dan, primarul ales al Capitalei a vorbit la Digi24 despre intarzierea preluarii mandatului și a acuzat-o dur pe Firea: „Insulta din nou inteligența bucureștenilor”, a spus viitorul edil al Bucureștiului. Primarul inca in funcție, Gabriela Firea, a publicat pe pagina sa de Facebook o poza din…

- Primarul ales al Capitalei, Nicușor Dan, spune ca au fost depuse 52 de contestații contra validarii sale ca edil, în principal de catre actuali și foști consilieri PSD. ”Dupa ce a aratat ca nu știe sa piarda, Gabriela Firea nu reușește nici sa paraseasca cu demnitate funcția de primar”,…

- "Primarul PSD Gabriela Firea și PSD au dovedit, inca o data, prin numele propuse pentru Consiliul General, ca nu sunt capabili sa-i ințeleaga pe bucureșteni și sa-i respecte. Nume triste din istoria expirata a Romaniei postdecembriste, persoane cu probleme penale - intre care și un fost reprezentant…