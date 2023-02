Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general, Nicusor Dan, estimeaza ca in toamna asta se va putea circula pe Pasajul de la Doamna Ghica, in conditiile in care pana acum nu s-au inregistrat intarzieri in ce priveste montarea tablierului."Din cate stiu eu, termenul asumat pentru montarea in integralitate a tablierului este luna…

- Primarul municipiului Bucuresti, Nicusor Dan, a declarat duminica, in cadrul unei conferinte de presa, ca prefectul Toni Grelba intentioneaza ca luni sa atace in instanta reglementarea de urbanism a intregii zone istorice a Capitalei. Acest lucru ar insemna, a aratat edilul, ca timp de un an sau doi…

- Timp de un an sau doi zona istorica a Bucureștiului ar putea sa nu mai aiba reglementari de urbanism, ceea ce inseamna liber la orice tip de construcții, inclusiv blocuri intre case, susține primarul Nicușor Dan. Edilul a declarat duminica, in cadrul unei conferinte de presa, ca prefectul Toni Grelba…

- In ultimele zece zile, Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor Bucuresti (ASPA) a ridicat un numar de 88 de caini din Bucuresti, dintre care 54 au fost capturati de pe campul din zona Lacul Morii si de pe strazile din jur. Instituția atrage atenția ca in lipsa unor masuri precum sterilizarea…

- Pe 9 mai 2021 Libertatea a scris pentru prima data despre problemele cu care se confrunta cel mai vechi parc din București, in special despre starea precara a Podului Mare din Cișmigiu. Acum, proiectul care vizeaza reabilitarea acestuia este executat in proportie de peste 80%. De 800.000 de euro a fost…

- Continua lucrarile in Parcul Cișmigiu chiar și in sezonul rece, anunța primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. Reabilitarea Podului Mare este executata in proportie de peste 80%. Potrivit contractului, proiectul urmeaza a fi finalizat in luna martie 2

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca Podul Mare din Parcul Cismigiu este reabilitat in proportie de peste 80%, iar lucrarile continua si in sezonul rece, pentru a fi gata in primavara anului viitor, informeaza Agerpres.

- Compania Municipala Parking va putea dispune ridicarea autovehiculelor stationate neregulamentar, conform unui proiect care va fi supus votului in sedinta de joi a Consiliului General al Capitalei. Proiectul a fost initiat de catre viceprimarul Stelian Bujduveanu, iar conform referatului de aprobare…