Primarul ales al Capitalei, Nicușor Dan, a spus la RFI ca și-ar dori cooptarea PMP alaturi de PNL și USR PLUS în majoritatea din Consiliul General, însa a adaugat ca al treilea post de viceprimar, dorit de Partidul Mișcarea Populara, nu poate fi înființat, pentru ca nu permite legea.

Nicușor Dan spune ca &"s-a rostologit o știre, care nu are nici un fel de fundament, legata de un al treilea viceprimar. În acest moment, noi funcționam dupa o lege, Codul Administrativ și Codul Administrativ spune ca Primaria Capitalei are doi viceprimari și protocolul semnat de PNL și…