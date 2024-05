Acum 2 ani de zile, dupa ediția unui celebru festival ținut pe Arena Naționala, participanții, sub lipsa de reacție a organizatorilor, au vandalizat spațiile stadionului de fotbal. De atunci, nepasarea responsabilului de stadion, Primaria Generala, a dus la lasarea a sute de metri patrați de spații utile ale Arenei Naționale in paragina totala. Este vorba […] The post Nicușor Dan, complice prin pasivitate și dezinteres la dezastrul și jaful de la Arena Naționala first appeared on Ziarul National .