- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a facut, marți, cateva precizari, cu privire la fotografia in care apare alaturi de primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, la meciul de retragere al Generatiei de Aur a fotbalului romanesc.

- Sebastian Burduja, candidatul PNL la Primaria Capitalei, a declarat, luni, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, ca nu știe care sunt detaliile legate de fotografiile in care Nicușor Dan și Nicolae Ciuca apar impreuna, zambitori, in tribuna pe Arena Naționala, dar este convins ca liderul PNL va…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marți, 23 aprilie, dupa negocierile privind candidații la Primaria Capitalei, purtate timp de 14 ore, pana in noaptea de luni spre marți, in urma carora Catalin Cirstoiu a fost retras, ca Sebastian Burduja „este foarte bine pregatit profesional, are viziune…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a anunțat, marți, la Parlament, ca „pentru moment” medicul Catalin Cirstoiu vrea sa candideze la primaria Capitalei. „Pentru acest moment”, a inceput Ciuca declarația, „va pot spune ca dansul, din cat ințeleg și din cat l-am cunoscut pe domnul doctor, e foarte determinat…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, dar și premierul Marcel Ciolacu și președintele Senatului, Nicolae Ciuca, au transmis duminica dimineața mesaje de solidaritate fața de Israel, in contextul atacului iranian de noaptea trecuta. „Suntem in deplina solidaritate cu poporul israelian in aceste momente…

- Nicusor Dan, primarul Municipiului București, a dezvaluit, la Antena 3 CNN, ce salariu net are ca edil si a vorbit despre banii pe care i-a strans in cei patru ani de mandat.l Nicusor Dan are un teren de 7.460 mp in Brasov, un autoturism Citroen din 1986 si mai multe imprumuturi, potrivit declarației…

- Alianța dintre liberali (membri ai familiei europene PPE) și social-democrați nu cunoaște granițe. Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, a venit la București pentru Congresul PPE, ocazia cu care a strans relațiile diplomatice atat cu președintele PNL, Nicolae Ciuca, cat și cu Marcel…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, luni seara, ca actualul primar al Capitalei, Nicusor Dan, a pierdut patru ani din viata bucurestenilor pentru ca nu ii place sa faca administratie, motiv pentru care „trebuie sa plece acasa”. Potrivit liderului social-democraților, Coaliția va gasi cel mai bun candidat,…