Nicuşor Dan: Centrul pentru refugiaţi de la Romexpo e funcţional Primarul general, Nicusor Dan, a vizitat vineri seara centrul pentru refugiati de la Romexpo, explicand ca este vorba despre o solutie de rezerva, astfel ca va fi utilizat doar in cazul in care vor fi ocupate toate celelalte 4.300 de locuri din Capitala. “Este un centru de rezerva, de backup. In momentul asta avem in Bucuresti 4.300 de locuri, din care sunt ocupate cam 2.500. Si aici ar mai fi inca 2.000 suplimentare, pentru situatia in care e nevoie. Speram sa nu fie nevoie, dar daca e nevoie avem pregatit acest spatiu. El e operational in momentul acesta, insa nu e deschis atata timp cat sunt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Este un centru de rezerva, de backup. In momentul asta avem in Bucuresti 4.300 de locuri, din care sunt ocupate cam 2.500. Si aici ar mai fi inca 2.000 suplimentare, pentru situatia in care e nevoie. Speram sa nu fie nevoie, dar daca e nevoie avem pregatit acest spatiu. El e operational in momentul…

- 343.515 ucraineni refugiați au intrat in Romania, in total, de la inceputul invaziei Rusiei. 258.844 dintre aceștia au parasit intre timp țara și au plecat spre alte destinații alese de ei, conform oficialilor din Romania, scrie CNN . Peste 84.000 de ucraineni raman, pentru moment, in Romania. Mulți…

- „Sunt dispus sa ii ajut pe toți care imi ies in cale.Ajut, deja am luat legatura. Nu este nevoie sa inchiriez inca. Sunt acolo ajutoare (la Vama Siret - n.red.). Sunt persoane (refugiați - n.red.) care vor veni cu autocare la București. Pot caza 400 de persoane.La Vama Siret am o pensiune unde intra…

- „Sunt dispus sa ii ajut pe toți care imi ies in cale.Ajut, deja am luat legatura. Nu este nevoie sa inchiriez inca. Sunt acolo ajutoare (la Vama Siret - n.red.). Sunt persoane (refugiați - n.red.) care vor veni cu autocare la București. Pot caza 400 de persoane.La Vama Siret am o pensiune unde intra…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anunțat vineri ca in București sunt disponibile 25.000 de locuri pentru cazarea de urgenta a cetațenilor din Ucraina și ca cea mai mare parte va fi gazduita pe Arena Naționala. Din informațiile GSP, sunt aproximativ 21.000 de locuri disponibile la stadion,…

- Primarul general al Capitalei, Nucusor Dan, a exprimat, vineri, disponibilitatea institutiei de a ajuta in criza eventualilor refugiati din Ucraina. ”Suntem intr-o situatie exceptionala, avem un razboi la granita, in acest context vreau sa adresez un mesaj de solidaritate si vreau sa asigur ca Primaria…

- „O sa ne intalnim și cu greviștii STB. Speram sa vina și directorul societații, dar și primarul Nicușor Dan. Maine vin la București sa incercam sa rezolvam greva de la STB. I-am scris lui Nicușor Dan și nu mi-a raspuns. Am chemat o delegație parlamentara de la mai multe partide și ne vom intalni cu…

- „O sa ne intalnim și cu greviștii STB. Speram sa vina și directorul societații, dar și primarul Nicușor Dan. Maine vin la București sa incercam sa rezolvam greva de la STB. I-am scris lui Nicușor Dan și nu mi-a raspuns. Am chemat o delegație parlamentara de la mai multe partide și ne vom intalni cu…