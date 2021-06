Nicușor Dan, campionul donațiilor primite într-un an: 381.000 lei de la 11 persoane Daca ar exista o competiție a donațiilor primite, primarul general al Capitalei ar avea toate șansele sa ocupe prima poziție: anul trecut a primit in total nu mai puțin de 381.000 de lei, de la 11 persoane, cea mai generoasa fiind jumatate din intreaga suma. Conform ultimei declarații de avere, Nicușor Dan susține ca a primit in 2020 nu mai puțin de 194.000 de lei donație de la Florin Talpeș, persoana ce s-a dovedit generoasa și in anul precedent, cand i-a oferit actualului edil „doar” 76.000 de lei. A doua cea mai mare suma primita de Dan in 2020 este din partea lui Camil Alexandru Perian: 72.800… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

