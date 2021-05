Nicușor Dan, 'cadou' pentru bucureșteni: s-a tăiat bugetul STB, iar prețul biletelor ar putea crește Anul acesta, Capitala are un buget estimat la circa 5,8 miliarde de lei, dupa ce, in 2020, Bucurestiul avea peste 10 miliarde de lei in proiectul de buget. S-au taiat 100 de milioane de lei din subventiile STB. Capitala are, in sfarșit, buget, dar sumele nu sunt pe placul tuturor. STB se numara printre pierzatorii de anul acesta, iar asta poate afecta direct populatia, informeaza Mediafax. Subventiile societatii au fost diminuate cu 100 de milioane de lei si a ramas cu un singur milliard de lei. Efectele le pot resimti calatorii bucuresteni platind mai mult pentru un bilet. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

