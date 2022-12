Nicusor Dan, primarul general al Capitalei, a anunțat, miercuri, ca, in semn de solidaritate cu Ucraina, PMB se alatura initiativei „O ora pentru Ucraina”. Astfel, intre orele 20.00 și 21.00, in aceasta seara, va fi stins iluminatul festiv de pe strazile Capitalei. „In semn de solidaritate cu Ucraina, ne alaturam astazi, 21 decembrie 2022, initiativei „O ora pentru Ucraina” si vom stinge iluminatul festiv de pe strazile Capitalei in aceasta seara, in cea mai lunga noapte din an, in intervalul orar 20.00 – 21.00. Prin acest demers, ne aratam sprijinul pentru tara vecina aflata in criza energetica…