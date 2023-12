Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit MS , noul centru va avea 7 nivele, iar aria construita – desfașurata va fi de 24.577 mp și va avea urmatoarele funcțiuni: centru de arși cu 5 paturi pentru pacienți critici, 10 paturi pentru terapie intermediara și pentru microchirurgie și chirurgie reconstructiva, secție ATI cu 57 de paturi…

- Angajatorii s-au pregatit pentru creșterea volumului de activitate din perioada Black Friday: numarul total de joburi din piața a crescut cu peste 20% in ultima luna Aproape 34.000 de joburi noi au fost postate de la inceputul lunii octombrie, in creștere cu peste 20% fața de luna septembrie, angajatorii…

- Aflat la cea de-a XXII-a ediție, festivalul studențesc UniFEST incepe vinerea aceasta, pe 3 noiembrie, și se desfașoara timp de 11 zile, pana pe 13 noiembrie. Distracție gratis, NU degeaba! este motto-ul ce va fi adus la viața prin evenimentele de tradiție ale festivalului, ce vizeaza 4 mari direcții…

- Povestea lui Ben și a dezradacinaților lumii, a vieților ratacite dar și a speranței din spectacolul „Exod”, pus in scena de teatrul național timișorean de cunoscutul regizor lituanian Oskaras Korsunovas, inchide, in aceasta seara, Festivalul Național de Teatru din București. Spectacolul va avea loc…

- Pe 30 octombrie 2015, la ora 22:30, in timpul unui concert in Clubul Colectiv din centrul Capitalei, unde se lansa albumul „Mantras of War”, al trupei Goodbye To Gravity, a avut loc un incendiu puternic. Focul izbucnit in timpul concertului s-a extins cu repeziciune. 64 de oameni au murit. Potrivit…

- Dana Roba se afla intr-un amplu proces de recuperare, dupa ce a fost lovita cu brutalitate de fostul soț. Make-up artista se simte descurajata de sumele colosale pe care trebuie sa le scoata din buzunar.Dana Roba incearca sa se refaca atat psihic, cat și fizic, dupa ce a fost lovita cu bestialitate…

- Evenimente culturale de excepție susținute de Ministerul Culturii. Raluca Turcan: ”Pe langa evenimente precum Expozițiile Brancuși și Picasso ne implicam in susținerea și promovarea tinerilor artiști” ”Efectul Picasso” de la Muzeul de Arta Recenta din București, alaturi de cea mai importanta expoziție…

- FRF a anunțat sancțiunile aplicate dupa incidentele meciului cu Kosovo. Federația Romana de Fotbal a fost amendata UEFA cu 52.000 de euro, iar urmatorul meci al echipei naționale de pe teren propriu se va disputa in spatele ușilor inchise, a anunțat Federația. Meciul dintre nationala de fotbal a Romaniei…