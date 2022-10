Stiri pe aceeasi tema

- Compania municipala Energetica Servicii a reabilitat un tronson de conducta de retea primara ce permite furnizarea energiei termice direct catre cartierele Militari si Drumul Taberei. Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a precizat, joi, intr-o conferinta de presa, ca este vorba despre reabilitarea…

- Elevii vor avea prima vacanța din 22 octombrie pana pe 30 octombrie, prima din acest an școlar, anunța Agenția de presa Rador. Spre deosebire de ceilalți ani, in aceasta perioada, toți elevii intra in vacanța. Noul an școlar a inceput dupa o noua structura, cu 5 module și 5 vacanțe. Structura anului…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a dat asigurari miercuri, 12 octombrie, ca pretul gigacaloriei pentru locuitorii Capitalei racordați la sistemul centralizat de incalzire va ramane același pe durata intregului sezon rece.El a precizat ca, daca va aparea o diferenta fata de iarna trecuta, aceasta…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, susține ca pretul gigacaloriei nu va crește in aceasta iarna și a adaugat ca daca va aparea o diferenta fata de iarna trecuta, aceasta va fi suportata de Primarie.„In momentul asta, octombrie, din 860 de lei gigacaloria, bucurestenii platesc 350, primaria 510, pretul…

- Primarul general al Capitalei Nicusor Dan a oferit o actualizare privind stadiul pregatirilor pentru sezonul rece si a precizat ca, in prezent in Bucuresti sunt patru mari santiere deschise cel din Ferentari este la 9 km, Berceni de 2 km, Pantelimon de un kilometru, iar cel din zona Mihalache-Amzei…

- Primarul general, Nicusor Dan, a declarat miercuri ca a cerut Guvernului ridicarea plafonului de indatorare a Primariei Capitalei pentru a putea achita atat datoriile Municipalitatii catre Termoenergetica, cat si datoria operatorului de termoficare catre ELCEN si pentru a putea plati prima rata pentru…

- Nicușor Dan a declarat duminica la B1 TV ca, in București, situația incalzirii centralizate și a apei calde in aceasta iarna va fi mai buna decat anul trecut. Primarul general a spus ca pana la 35 de kilometri de conducta vor fi schimbați in acest an. „Daca vorbim de problema caldurii și a apei calde,…

- Stațiunea Mamaia are mai puțini turiști in acest sezon estival. Insa, numarul lor ar fi putut fi mult mai mic daca nu ar fi existat tichetele de vacanța, susține Corina Martin, președintele de onoare al Asociației Patronale Resto Constanța, informeaza Agenția de presa Rador. „Tichetele de vacanța in…