- Agenția Naționala de Integritate a sesizat Parchetul General pentru ca Nicușor Dan, Primarul Capitalei, s-a aflat in conflict de interese. ANI acuza faptul ca Nicușor Dan a exercitat funcții de conducere și in alte patru instituții, fara a avea mandat de reprezentare. ”In perioada exercitarii mandatului…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) a anunțat, astazi, ca a sesizat organele de urmarire penala cu privire a savarșirea de catre Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș și fost primar al comunei Dudeștii Noi, a infracțiunilor de „conflict de interese”, „folosirea funcției…

- Catalin Dumitru Pachitac, viceprimarul comunei Dumesti, a fost gasita in conflict de catre Agentia Nationala de Integritate (ANI). El este acuzat ca a incheiat doua contracte de inchiriere a pasunii comunale care ar fi produs foloase materiale pentru sotia si mama sa. ANI a sesizat procurorii cu privire…